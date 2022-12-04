В Херсонской области задержали диверсантов-подрывников

У преступников изъяли десятки единиц оружия, взрывчатку и гранатометы.

В Херсонской области задержали диверсантов в ходе зачистки освобожденных территорий от украинских преступных элементов. Об этом сообщил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Задержаны диверсанты, которые планировали вести подрывную деятельность на освобожденных территориях», — написал он в своем Telegram-канале.

У преступников изъяли десятки единиц оружия, взрывчатку и гранатометы. Кроме того, они выдали ценную информацию, которую можно будет использовать в дальнейшем против украинских националистов.

На днях сообщалось, что российские военные приступили к зачистке подконтрольных территорий в Херсонской области. Бойцы ищут украинских радикалов, которые могли выехать из Херсона под видом мирных жителей.

При обследовании жилых домов, военные нередко находят тайники с оружием и боеприпасами для диверсантов. Чтобы не пугать гражданских, свою работу военные делают без лишних выстрелов. Аналогичные проверки сейчас идут и в Запорожской области.

Ранее 5-tv.ru рассказал о ликвидации в Херсонской области группы украинских диверсантов, которые действовали в тылу российских войск и занимались разведкой мест дислокации воинских подразделений.