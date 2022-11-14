В Херсонской области ВС РФ задержали группу украинских подрывников
У диверсантов нашли фрагменты карт с целями, большое количество оружия и три самодельных взрывных устройства.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
Действовали в тылу и занимались разведкой мест дислокации российских подразделений. В Херсонской области российские военные уничтожили диверсантов. Обнаружить подрывников удалось во время разведывательного полета.
По базе нанесли массированный артиллерийский удар. У диверсантов нашли фрагменты карт с целями, большое количество оружия и три самодельных взрывных устройства. Их собрали на основе противотанковых мин.
«Штатный боеприпас, мина противотанковая. Содержит в себе килограмм взрывчатого вещества, кроме того на ней был наложен подрывной снаряд с пластитом. Общая масса около семи килограммов. И взрыв такого объема мог нанести значительные повреждения личному составу и объектам инфраструктуры», — сообщил военнослужащий ВС РФ.
Известно, что в диверсионную группу входили кадровые военные Украины. Их личности сейчас устанавливают.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как спецслужбы РФ вычислили готовивших теракт в Бердянске боевиков.
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