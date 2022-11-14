В Херсонской области ВС РФ задержали группу украинских подрывников

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У диверсантов нашли фрагменты карт с целями, большое количество оружия и три самодельных взрывных устройства.

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Специальная военная операция России

Действовали в тылу и занимались разведкой мест дислокации российских подразделений. В Херсонской области российские военные уничтожили диверсантов. Обнаружить подрывников удалось во время разведывательного полета.

По базе нанесли массированный артиллерийский удар. У диверсантов нашли фрагменты карт с целями, большое количество оружия и три самодельных взрывных устройства. Их собрали на основе противотанковых мин.

«Штатный боеприпас, мина противотанковая. Содержит в себе килограмм взрывчатого вещества, кроме того на ней был наложен подрывной снаряд с пластитом. Общая масса около семи килограммов. И взрыв такого объема мог нанести значительные повреждения личному составу и объектам инфраструктуры», — сообщил военнослужащий ВС РФ.

Известно, что в диверсионную группу входили кадровые военные Украины. Их личности сейчас устанавливают.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как спецслужбы РФ вычислили готовивших теракт в Бердянске боевиков.

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Специальная военная операция России
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