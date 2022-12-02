Бойцы РФ ищут украинских радикалов, выехавших из Херсона под видом мирных жителей

Эфирная новость 1 357

Военные РФ начали зачистки подконтрольных территорий в Херсонской области

Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Военнослужащие часто обнаруживают тайники с вооружением диверсионных групп.

Российские военные приступил к зачистке подконтрольных территорий в Херсонской области. Бойцы ищут украинских радикалов, которые могли выехать из Херсона под видом мирных жителей.

При обследовании жилых домов, военные нередко находят тайники с оружием и боеприпасами для диверсантов. Чтобы не пугать гражданских, свою работу военные делают без лишних выстрелов. Такие же проверки сейчас идут и в Запорожской области.

Тема:
Специальная военная операция России
2 дек
Пулеметами и минометами по ВСУ: лучшее видео из зоны СВО РФ за день
2 дек
«Я люблю тебя, мама!»: 50 военнопленных РФ вернулись в Россию к родным
1 дек
Боевики ВСУ заставляли российского военнопленного съесть георгиевскую ленту
1 дек
Военкор «Известий» показал, как ведутся бои за Артемовск
1 дек
«Это наши люди»: Путин рассказал, почему в состав РФ приняли новые регионы
1 дек
Российская армия продолжает теснить ВСУ: освобождена Курдюмовка
1 дек
Российские военные подбили американскую РСЗО HIMARS с боекомплектом и экипажем
1 дек
ВС РФ уничтожили три пункта дислокации иностранных наемников у Славянска в ДНР
1 дек
Российские военные предотвратили захват Каховской ГЭС
1 дек
Военкор «Известий» первым показал освобожденный Майорск
-12° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
61.15
0.27 63.83
0.78
Штормы и водовороты нового сезона. Китайский гороскоп на неделю с 5 по 11...

Последние новости

7:28
Неужели? ЕС предварительно согласовал потолок цен на российскую нефть
7:19
«Мы с сыном осиротели»: 75-летний вдовец Стешенко написал ей прощальное письмо
7:10
Стало известно, во сколько обойдется салат оливье россиянам в 2022 году
6:55
Вернувшийся после операции в Австрии Юрий Антонов вышел в свет
6:40
Музыкант Леша Свик и его жена Ксения Ткачева стали родителями
6:25
Бойцы РФ ищут украинских радикалов, выехавших из Херсона под видом мирных жителей

Сейчас читают

Военные РФ сняли угрозу захвата Каховской ГЭС
Пусть поет жене в Америке: Леонтьева вычеркнули из "Песни года" вслед за Ротару
Ольга Бузова эмоционально ответила на критику ремейка "Иронии судьбы"
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео