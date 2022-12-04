Жители Европы выстраиваются в очереди за бесплатными продуктами от нехватки денег

Европа все больше погружается в энергетический и продовольственный кризисы. Уже две трети французских студентов вынуждены экономить на еде. Многие не могут позволить себе расходы на питание более чем в 50 евро в месяц — это меньше трех тысяч трехсот рублей по текущему курсу. Молодые французы выстраиваются в длинные очереди за бесплатными продуктами. В «продовольственных банках» можно получить овощи из стандартного «супового набора» и немного фруктов — не более пяти килограммов продуктов в одни руки.

Впрочем, инфляция — рекордная за 37 лет — «съедает» сбережения не только студентов. По опросам, более трети населения Франции откажутся от покупки подарков на Рождество и Новый год. Они предпочтут купить еды и оплатить счета за электроэнергию. Многие французы признают: падение их уровня жизни вызвано, в том числе антироссийскими санкциями, страна перестала получать дешевое топливо.