Жители Европы выстраиваются в очереди за бесплатными продуктами от нехватки денег

Эфирная новость 107

Проблемы возникают не только у молодежи, но даже у тех, кто работает давно и имеет большие зарплаты: уровень инфляции рекордный.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jan Woitas; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Европа все больше погружается в энергетический и продовольственный кризисы. Уже две трети французских студентов вынуждены экономить на еде. Многие не могут позволить себе расходы на питание более чем в 50 евро в месяц — это меньше трех тысяч трехсот рублей по текущему курсу. Молодые французы выстраиваются в длинные очереди за бесплатными продуктами. В «продовольственных банках» можно получить овощи из стандартного «супового набора» и немного фруктов — не более пяти килограммов продуктов в одни руки.

Впрочем, инфляция — рекордная за 37 лет — «съедает» сбережения не только студентов. По опросам, более трети населения Франции откажутся от покупки подарков на Рождество и Новый год. Они предпочтут купить еды и оплатить счета за электроэнергию. Многие французы признают: падение их уровня жизни вызвано, в том числе антироссийскими санкциями, страна перестала получать дешевое топливо.

+1° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.77
0.62 64.99
1.16
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 5 по 11 декаб...

Последние новости

23:25
Григорий Лепс подрался у бара в Петербурге после выходки на сцене
23:23
Военкор «Известий» показал последствия мощного обстрела центра Донецка
23:04
«Небольшая подушечка»: Актер Белый рассказал, на что живет в Израиле
22:45
Снег, лед и ветер: такого холодного начала зимы не было в Подмосковье 20 лет
22:26
Киркоров снова публично оскорбил Шукшину из-за критики ремейка «Иронии судьбы»
22:07
Жители Европы выстраиваются в очереди за бесплатными продуктами от нехватки денег

Сейчас читают

Стремительная потеря веса Кондулайнен может быть предвестником смерти
Названа предварительная причина взрыва в жилом доме Нижневартовска
«Что с мужем было, то и со мной»: избивал ли Удунян бывшую жену Глушакова
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео