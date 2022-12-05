Теперь лжекурьеры: россиян предупредили о новом виде мошенничества

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Мошенники начали обманывать россиян под видом курьеров

Фото, видео: 5-tv.ru

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Киберпреступники нашли новое применение слитым в сеть базам данных.

Мошенники придумали новую схему обмана. Они представляются курьерами, которые ранее доставляли заказ, и просят помочь деньгами на лечение тяжелобольного родственника. Сына или дочери, например.

Как выяснили «Известия», на деле реальный курьер даже не в курсе переписки. Злоумышленники просто используют украденные данные.

Представиться, кстати, могут кем угодно: приятелем или сотрудником благотворительного фонда.

Если на телефон пришло подобное сообщение, эксперты советуют не вступать в переписку и сменить все пароли от приложений интернет-магазинов.

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