Теперь лжекурьеры: россиян предупредили о новом виде мошенничества
Мошенники начали обманывать россиян под видом курьеров
Фото, видео: 5-tv.ru
Киберпреступники нашли новое применение слитым в сеть базам данных.
Мошенники придумали новую схему обмана. Они представляются курьерами, которые ранее доставляли заказ, и просят помочь деньгами на лечение тяжелобольного родственника. Сына или дочери, например.
Как выяснили «Известия», на деле реальный курьер даже не в курсе переписки. Злоумышленники просто используют украденные данные.
Представиться, кстати, могут кем угодно: приятелем или сотрудником благотворительного фонда.
Если на телефон пришло подобное сообщение, эксперты советуют не вступать в переписку и сменить все пароли от приложений интернет-магазинов.
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