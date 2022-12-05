Швейцария может ввести запрет на эксплуатацию электромобилей из-за энергокризиса

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Экономия довела европейцев не только до отказа от экологического транспорта, но и до стирки в холодной воде.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Швейцарии энергетический кризис ударил по владельцам электромобилей. Эксплуатацию электрических машин намерены существенно ограничить — вплоть до полного запрета.

Власти страны объявили также о введении режима энергосбережения. В частности, предлагается использовать стиральные машины с температурой не более 40 градусов и запретить сауны.

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