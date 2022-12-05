По предварительным данным, есть погибшие.

Бензовоз взорвался на аэродроме под Рязанью. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Как пишут в социальных сетях местные жители, примерно в 6:40 в Дягилево произошел оглушительный хлопок, а за ним взрыв. Некоторые заявили о витавшем в воздухе резком запахе керосина.

По неподтвержденным данным, пострадали девять человек, трое из них погибли. Кроме того, по предварительной информации, пострадало воздушное судно.

Местные власти еще не дали официальных комментариев по факту взрыва.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле.