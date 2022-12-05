«Гриша, опомнись»: Цыганова призвала Лепса отказаться от звания Народного артиста РФ 

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Рита Миронова
Рита Миронова 35

Певица Вика Цыганова призвала Григория Лепса отказаться от звания Народного артиста РФ

«Гриша, опомнись»: Цыганова призвала Лепса отказаться от звания Народного артиста РФ 

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Знаменитый певец стал фигурантом скандала после пьяной драки в Санкт-Петербурге.

Российская певица Виктория Цыганова в эксклюзивной беседе с KP.RU прокомментировала недавний скандал, в котором оказался Григорий Лепс. В сети появилось видео драки с участием певца и его охраны у бара в Санкт-Петербурге. Противником артиста стал житель Северной столицы.

Виктория Цыганова считает, что виной всему алкоголь и вседозволенность.

«Там где есть большая слава, есть и большое искушение. И когда крыша едет от вседозволенности, люди начинают творить что ни попадя. На самом деле, это очень стыдно. Раз не можешь пить, надо завязывать», — высказалась она в интервью.

По мнению Цыгановой, Лепс просто «зажрался» и потерялся в пространстве. Перед скандалом с дракой он позволил себе дерзкую выходку на сцене, когда разбил микрофон после неудачной ноты в своей песне. Сам артист объяснил свое поведение «проблемами со здоровьем».

«Хочется сказать: „Гриша, опомнись! Ты что творишь-то? Вернись на землю обетованную, молись“. А если нет, то откажись от звания Народного артиста, скажи: „Я никто и звать меня никак. Что хочу, то творю“. Если ты свинья, выйди к людям да так и скажи. Люди у нас добрые, они поймут и простят… А если Лепсу дурь девать некуда, так пусть отправляется на Донбасс, повоюет. Как раз проявит там себя как мужик, по-настоящему», — сказала Цыганова.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему Григорий Лепс набросился на петербуржца с кулаками.

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