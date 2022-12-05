Алкоголь или стресс? Почему Григорий Лепс набросился на петербуржца с кулаками

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 23

Психолог Верченова назвала причиной агрессии Григория Лепса алкоголь и стресс

Алкоголь или стресс? Почему Григорий Лепс набросился на петербуржца с кулаками

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Исполнитель хита «Рюмка водки на столе» давно не был замечен в конфликтах и не проявлял агрессии. Что с артистом случилось за последние дни?

Причиной агрессивного поведения Григория Лепса в последнее время могут быть несколько факторов. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявила психолог Екатерина Верченова. Так, среди них она перечислила стресс, увеличившуюся нагрузку на работе или зависимость от употребления каких-либо веществ.

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«Одного фактора недостаточно. Это может быть стресс на работе, например, нарушается рабочий график, увеличивается нагрузка. Либо появляется какая-то зависимость химических веществ. Вполне возможно, здесь идет адаптация организма после употребляемых веществ. Может быть также ситуация дискомфорта или неврозы», — объяснила специалист.

При этом делать заключения без личного общения с человеком, невозможно. Кроме того, врач не исключила, что злость внутри Лепса могла быть спровоцирована и какими-либо ситуациями в прошлом.

«Вполне возможно, у организма бывает еще отсроченная реакция. То есть ситуации, которые произошли ранее, только сейчас дают о себе знать», — отметила Верченова.

Но и влияние алкогольных напитков исключать нельзя. Однако делать заключение следует только после уточнения всех деталей здоровья человека, подытожила психолог.

Григорий Лепс в минувшие дни дважды попал в скандал. Сначала он на выступлении в Санкт-Петербурге бросил микрофон и в спешке покинул сцену из-за того, что не вытянул ноту. Публика была шокирована дерзкой выходкой артиста, но вскоре певец извинился за произошедшее, объяснив все плохим самочувствием.

Затем, отдыхая в петербургском баре, подрался с мужчиной. В результате инцидента петербуржец заявил о переломе носа и ушибах. Ни знаменитость, ни его представители пока никак не прокомментировали драку.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео драки с участием Григория Лепса.

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