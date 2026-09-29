Зара прокомментировала заявление Григория Лепса об отказе от алкоголя

Заслуженная артистка России Зара прокомментировала заявление народного артиста РФ Григория Лепса об отказе от алкоголя. Об этом сообщает 5-tv.ru с премии VOICE BEAUTY AWARDS.

Корреспондент поинтересовался у певицы, действительно ли Лепс бросил пить.

«А вы уверены? Свечку держали? А он пил, да? Вы так считаете?», — в ответ Зара задала встречный вопрос.

Затем она высказалась о самом артисте.

«Я Григория Викторовича Лепса знаю как великого артиста, который себя полностью отдает зрителю, у которого неимоверное количество хитов, это уникальный голос мирового уровня, я не представляю нашу эстраду без него, и мне кажется, во всех своих проявлениях он — настоящий мужчина», — рассказала она.

Также Зара отметила.

«Он уже внес свое имя в вечность, я считаю. Это его песни гениальные», — дополнила певица.

Ранее СМИ писали, что в апреле Лепс признался, что кардинально изменил образ жизни, полностью исключив алкоголь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Григорий Лепс решил пересмотреть жизненные принципы и круг знакомств. По признанию музыканта, внутренний толчок к изменениям он ощутил недавно. Что именно стало причиной, Лепс не уточнил, однако заметил, что уже «достаточно нагулялся» и с этим пора завязывать, пусть даже это и нелегко. Исполнитель намерен заняться самосовершенствованием: справиться со вспыльчивостью, перестать сквернословить и пересмотреть свое окружение.

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