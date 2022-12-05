Все больше украинских семей в Британии остаются без крыши над головой

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Иван Обухов
Иван Обухов 38

Times: в Британии почти на 30 процентов выросло число бездомных украинских беженцев

Все больше украинских семей в Британии остаются без крыши над головой

Фото: www.globallookpress.com / Joel Goodman

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Власти Британии ищут решение проблемы все увеличивающегося числа бездомных украинских беженцев.

В Великобритании растет количество вынужденных украинских переселенцев, вынужденных жить на улицу после прибытия на Туманный Альбион. Число таких беженцев возросло на 30%, передает The Times.

По информации журналистов, ситуация связана с тем, что принимающие семьи перестали помогать решившимся покинуть Украину. На этом фоне британские власти рассматривают вопрос об увеличении выплат семьям, принимающим таких беженцев, вдвое.

«В рамках программы „Дома для Украины“ семьи обязались оказывать поддержку украинцам, ищущим убежища в Великобритании, в течение как минимум шести месяцев в обмен на государственную поддержку в размере £350 в месяц», — сообщает газета.

Отмечается, что озвученный срок в полгода у многих вынужденных переселенцев истек, в связи с чем многие украинские семьи экстренно ищут себе хоть какую-то крышу над головой.

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Все больше украинских семей в Британии остаются без крыши над головой

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