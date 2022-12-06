В Испании накрыли крупную партию наркотиков, шедшую в Киев под видом гумпомощи

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Полиция Испании арестовала украинцев, перевозивших марихуану под видом гумпомощи Украине

Фото, видео: 5-tv.ru

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Среди задержанных — испанцы, немцы, граждане Марокко, и самой Украины.

Испанская полиция арестовала сразу 30 наркоторговцев, которые перевозили марихуану под видом… гуманитарной помощи для Украины.

Запрещенные вещества они фасовали по коробкам, и грузили в фургоны для так называемого «каравана солидарности» с жителями Незалежной. Среди задержанных — испанцы, немцы, граждане Марокко, и самой Украины. Во время обысков у них изъяли почти миллион евро, оружие и 109 килограммов наркотиков.

Банда базировалась в провинции Андалусия. Но обыски прошли по всей Испании. Большинство наркоторговцев удалось застать врасплох. Но двое все же попытались скрыться и даже протаранили автомобиль полицейских — двое стражей порядка получили ранения.

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