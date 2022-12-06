🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 декабря

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 6 декабря, растущая Луна находится в знаке Телец. Она будет благоволить тем, кто готов как следует постараться для достижения цели. Только имейте в виду: в такие дни последовательность и спокойная работа важнее героических и надрывных усилий.

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♈ Овен

Вселенная любит последовательность, Овны! Она хочет, чтобы вы каждый день двигались в направлении своей мечты и не искали оправданий для пауз. Безусловно, бывают как хорошие, так и плохие дни. Иногда нужно давать себе передышку, однако она должна быть именно передышкой, а не бессрочным отпуском. Каким бы ни был сегодняшний день, звезды рекомендуют вам приложить максимум усилий.

Космический совет: постарайтесь сегодня изо всех сил.

♉ Телец

Вы одновременно и создатель, и разрушитель своей реальности, Тельцы. Не стоит недооценивать свое могущество и влияние на собственную жизнь. Сегодня звезды призывают вас сосредоточиться на созидании. Найдите новые точки для роста. Если вы не так давно уже обрели их, продолжаете работать над собой и становиться лучше. Зарядитесь духом воинственности и не бойтесь рисковать.

Космический совет: направьте всю свою энергию на созидание.

♊ Близнецы

Все мы выросли на историях о том, какой должна быть любовь, а какой не должна. К сожалению, нередко эти истории мешают нам быть счастливыми. Может ли это быть правдой и в вашем случае, Близнецы? Звезды напоминают, что ваши отношения не должны нравится другим. В первую очередь они должны нравится вам. Если вам комфортно и хорошо с этим человеком, то все сделано правильно.

Космический совет: стереотипы о любви могут только навредить вашим отношениям.

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♋ Рак

О чем вы думаете в последнюю очередь, перед тем как заснуть, и в первую очередь после пробуждения? Что-то подсказывает, что динамика ваших мыслей по форме напоминает нисходящую спираль. Хороший способ разорвать порочный круг — настроиться на позитивный лад усилием воли. Помните, Раки, что именно ваши мысли формируют вашу реальность. Так что вам нужно внимательнее за ними следить.

Космический совет: настройтесь на позитив, даже если это тяжело.

♌ Лев

Львам пришла пора решиться на перемены в жизни. Не бойтесь начать что-то новое, несмотря на конец года. Только не нужно относиться к переменам слишком воинственно. Необязательно мобилизовывать все ресурсы и стараться непременно победить. Просто сделайте первый шаг и с интересом наблюдайте, куда ведет эта дорога. Сохраняйте спокойствие, ведь всегда можно вернуться.

Космический совет: помните, все что ни делается — к лучшему!

♍ Дева

Вы уже полноценны и совершенны. Вы уже являетесь всем, чем стремитесь быть. Все, что вам нужно сделать, это обратить свой взор внутрь себя, Девы. Прислушайтесь к своему сердцу и вспомните всю правду. Вы проделали большой путь, многое выдержали и стали той версией себя, которой являетесь сегодня. Не позволяйте другим людям заставить вас сомневаться в себе. С некоторыми лучше всего просто перестать общаться.

Космический совет: определите, кто заслуживает вашего времени, а кто нет.

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♎ Весы

Чтобы обрести желаемое, многие эксперты советуют действовать так, будто это уже ваше. Учитывая текущее расположение звезд, такой подход наверняка сработает для вас, Весы. В первую очередь это касается романтической сферы. Постарайтесь показать себя с лучшей стороны. Если для этого нужно отбросить некоторые из собственных запретов, пусть будет так.

Космический совет: позвольте себе быть сегодня более раскрепощенными.

♏ Скорпион

Вы можете добиться абсолютно всего в этой жизни, Скорпионы. Для этого вам нужно только очень захотеть и настроиться на один ритм с Вселенной. Если оба условия будут выполнены, вы заметите, как в вашу голову приходят уникальные идеи. Чтобы их воплотить, потребуется только немного самодисциплины. Звезды подсказывают, что прямо сейчас вам не хватает именно ее. Девиз дня для вас: больше последовательности!

Космический совет: великое не терпит суеты, но требует стабильных усилий.

♐ Стрелец

Не спешите. Иногда достаточно просто держать в голове образ того, к чему вы стремитесь. Если возможности двигаться к цели нет, просто визуализируйте мечту, когда начинаете свой день. Не слушайте тех, кто говорит, что вы недостаточно хороши или что вы не заслуживаете чего-то, Стрельцы. Сохраняйте веру в наилучший из возможных исход и доверяйте Вселенной. Все получится!

Космический совет: у вас все получится — даже вопреки всему.

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♑ Козерог

Звезды каждый день перестраиваются на ночном небе, чтобы вы начали жить еще лучше. Возможно, сейчас вам в это сложно поверить, Козероги. Однако не бывает перемен к лучшему без небольшой турбулентности. Так что постарайтесь расслабиться и настройтесь на лучшее. Это же касается и сферы межличностных отношений. Если сообщите близким, что нуждаетесь в поддержке, но непременно ее получите.

Космический совет: перемены к лучшему не обходятся без турбулентности.

♒ Водолей

Сегодня все будет напоминать вам об этом человеке, Водолеи. Вы не сможете выбросить его из головы, как бы ни старались. Будет и соблазн возобновить общение. Но перед этим просто найдите минутку, чтобы все обдумать. Есть причина, по которой все пошло не так, как вам хотелось бы. Сейчас не время для импульсивных поступков. Некоторые вещи нужно просто отпустить.

Космический совет: оставьте прошлое в прошлом.

♊ Рыбы

Вас ждет спокойный, размеренный день. Едва ли удастся добиться грандиозных успехов, но и серьезных промахов не предвидится. Вечер проведите в кругу семьи, уделите внимание своим любимым. Сегодня ничто не будет так же напоминать о том, насколько в вашем мире все хорошо, как близкие и люди рядом. Так что насладитесь их обществом.

Космический совет: проведите вечер с любимыми людьми.

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