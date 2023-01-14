SHAMAN не сдержал слез после вопроса о его роли в истории России: «До мурашек»

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте Эксклюзив 1 049

SHAMAN не смог сдержать слез во время ответа на вопрос о его роли в истории России

Фото, видео: 5-tv.ru

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Певец и композитор Ярослав Дронов признался, что для него нет ничего важнее, чем радовать зрителей на своих концертах.

Певец и композитор Ярослав Дронов, прославившийся под псевдонимом SHAMAN, не смог сдержать слез во время ответа на вопрос о своей роли в истории России. Однако бурные эмоции у музыканта вызвал не столько сам вопрос, а воспоминания о своих концертах и благодарность зрителям. Все это удалось выяснить автору и ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

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Можешь честно и ответственно заявить — так как это был все-таки не только гимн России, не только Красная площадь, не только президент, но и день особенный, когда вернулись четыре региона домой, — что у тебя есть внутреннее ощущение того, что ты вписал себя в историю России?

Признаюсь честно, мне хочется оставаться просто музыкантом, который радует людей своим творчеством. Без вот этих корон каких-то, исторических личностей, что сейчас я влияю на то, что происходит. Самое ценное для меня — когда я вижу глаза людей на своих концертах, и они светятся счастьем. Я на каждом своем концерте говорю: «Вы, именно вы, сделали сегодня меня самым счастливым человеком на этом свете».

Именно для людей я стараюсь, пою. Даже вот сейчас я с вами говорю, есть как бы… (в этот момент SHAMAN прослезился — Прим. ред.). Я не буду поддаваться эмоциям, но иногда меня, знаете, пробивает. Даже сейчас я вспоминаю все моменты со своих концертов, меня пробивает до мурашек. Поэтому какие исторические личности? Я — музыкант, который поет свои песни и радует своим творчеством людей и будет продолжать это делать, сколько Бог отпустит. Вот и все.

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».

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