Автора и исполнителя главного патриотического хита года «Встанем» с нетерпением ждут на освобожденных территориях. И в ближайшей перспективе это будет реализовано.

Песня «Встанем» певца и композитора SHAMAN (Ярослав Дронов) стала за последние годы символом веры, памяти, борьбы русского народа за свое будущее. Ее перепевают на разные голоса. Ее поют военные в строю, дети, музыкальные коллективы со всей России. В сети опубликовано множество видео с погибшими в разные годы Героями страны. Поэтому неудивительно, что в обществе неоднократно поднимался вопрос о том, когда SHAMAN посетит Донбасс, где его очень ждут.

В интервью автору и ведущей спецпроекта «ОтЛичная жизнь» на 5-tv.ru Светлане Шевченко певец уверенно ответил — ждите, скоро приеду и обратился ко всем, кто сейчас находится в зоне специальной военной (СВО) операции со словами благодарности и поддержки.

Самый главный вопрос, который все ждут. И какие-то очень интересные объяснения в сети появлялись. Когда ты поедешь в Донбасс?

Мы как раз сейчас с командой прорабатываем эту тему, этот вопрос. Во-первых, есть некие сложности с датами, потому что для того, чтобы поехать, нужно не один день выбрать, а несколько дней, чтобы туда доехать, там, я думаю, что, может быть, даже не один концерт, какое-то время там пробыть. Потом оттуда вернуться. А у меня концерты, которые уже были запланированы давным-давно, и они каждый день практически идут без перерыва.

А второе очень хочется приехать туда по-взрослому, с большим концертом, с большим шоу. Чтобы прямо не просто под гитарку, под минусовку, как в караоке-формате, а именно по-серьезному, с большим таким крупным крутым концертом, чтобы люди зарядились и получили прямо эмоции на максимум.

Давай тогда, пока тебя ждут… Может быть, ты обратишься к ребятам в Донбассе, к поклонникам? Что бы ты им сейчас хотел сказать в преддверии ожидания тебя?

Ребята, держитесь, я с вами! Желаю вам скорейшего возвращения домой целыми и невредимыми. И с победой! Самое главное! Я с удовольствием к вам приеду. И спасибо большое, что вы поддерживаете мое творчество. И мне, конечно же, это очень приятно. И надеюсь, что мои песни также вам помогают. Вот. Скоро к вам приеду!

Полную версию интервью с главным открытием 2022 года, певцом и композитором SHAMAN, автором хитов «Встанем» и «Я русский» смотрите в спецпроекте 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь. Душа SHAMAN».