«Они не имеют образования»: актер Чепурченко сравнил Ивлееву с Микки Рурком

По словам актера, есть множество фильмов, в которых снимались просто известные люди без какого-либо образования.

Российский актер Вячеслав Чепурченко сравнил блогера Настю Ивлееву с американским актером Микки Рурком. Об этом сообщает Газета.ру.

Артист сделал такой вывод, потому что и Ивлеева, и Рурк попали в кинематограф без актерского образования.

«Микки Рурк тоже не имеет актерского образования. Это больше вопросы про продюсеров, они видят в этом человеке кассовость. Это же не только про творчество, но и деньги. Есть куча фильмов, в которых снимались просто известные люди. Если по итогу получается хорошо, почему нет?» — заявил актер.

К слову, Чепурченко признался, что он и сам поступил в театральный совершенно случайно, когда встретил друзей в парке.

«Они сказали, что поступают в театральный, — и агитировали меня к тому же», — заключил он.

Известно, что легендарный американский актер Микки Рурк попал в кино прямо с боксерского ринга в 1979 году, и уже в 1983 году знаменитый кинорежиссер Фрэнсис Форд Коппола предложил актеру роль Мотоциклиста в фильме «Бойцовая рыбка».

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