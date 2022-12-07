🧙‍♀ Гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 7 декабря, растущая Луна находится в знаке Близнецы. Это отличный день для того, чтобы приложить максимум усилий для исполнения своего желания или воплощения мечты. Также сейчас самое время сосредоточиться на себе и не расходовать слишком много энергии на других.

Астролог назвала самые опасные дни декабря

♈ Овен

Постарайтесь сегодня насладиться моментом. Найдите несколько минут для созерцания или медитации. Не осуждайте себя за мысли, которые появляются, когда вы молчите. Признайте их, улыбнитесь им и отпустите с миром. Они выполнили свою задачу. Помните, что уделяя время себе, вы должны будете сказать «нет» другим людям.

Космический совет: уделите сегодня максимум времени себе.

♉ Телец

Первые стадии романтических отношений приносят с собой максимальное количество бабочек в животе. Если вы сейчас чувствуете касания их крылышек, будьте благодарны за каждый драгоценный момент, проведенный с любимым человеком. Только не увлекайтесь слишком сильно одним человеком, забывая о своих близких. Есть люди, жаждущие вашего внимания, Тельцы.

Космический совет: уделите внимание близким людям, они хотят что-то сказать.

♊ Близнецы

Не будьте хейтерами, Близнецы! Сделайте сознательное усилие, чтобы вникнуть в чужую историю и понять все обстоятельства. Поставьте себя на чужое место и подумайте, почему человек принял то или иное решение. Это поможет вам понять, как поступить сейчас и найти мирное решение. Вместе с тем убедитесь, что вы не переусердствуете с жалостью. Примите решение после знакомства со всеми точками зрения.

Космический совет: постарайтесь найти мирное решение конфликта.

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♋ Рак

Если выбор встал между битвой и бегством, выберите первое, Раки. Сдерживайте обещания, которые дали себе, и оставайтесь верны собственным принципам. Даже если это приведет к активной фазе противостояния. Задействуйте своего внутреннего воина и отчаянно защищайте тех, кто вам дорог. Предстоящее полнолуние может вызвать бурю внутри, и это нормально.

Космический совет: вступите в конфликт, если этого требуют ваши принципы.

♌ Лев

Новогодние праздники только приближаются, а вы уже готовы отменить все встречи и начать развлекаться. Однако звезды предупреждают, что сейчас не стоит лениться. Лучше сдержите свои обещания и уладьте все дела до начала праздничного сезона. Оставайтесь приверженными целям, которые поставили перед собой. Особенно тем, которые связаны со здоровьем и благополучием.

Космический совет: постарайтесь успеть уладить все дела до начала праздников.

♍ Дева

Звезды указывают, что вас ждут позитивные перемены в сердечных делах, Девы. Определитесь со своими намерениями и предпримите необходимые действия. Чем более открытыми вы будете в этот период, тем лучше. Здоровье и благополучие сейчас тоже занимают важное место. Если вы задумывались о том, чтобы сходить к врачу или изменить диету — сейчас самое время это сделать.

Космический совет: вас ждут позитивные перемены в сфере романтики.

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♎ Весы

Мы часто слышим о существовании света в конце тоннеля, однако редко можем его разглядеть в трудные времена. Если у вас сейчас как раз такой период, подумайте вот о чем: чему научил вас каждый болезненный опыт? Сегодня Вселенная окружает вас целительной энергией, она поможет избавиться от груза переживаний и извлечь из них мудрость.

Космический совет: каждый болезненный опыт делает нас сильнее.

♏ Скорпион

Три слова, Скорпионы: сократите свои расходы. У вас что-то не получается, и вы давно знаете, что именно и почему. Звезды напоминают, что все сущее изменяется, и вы тоже должны меняться. Не сопротивляйтесь тому, куда несут вас ветры перемен. Возможно, сейчас Вселенная старается перенаправить вас. Постарайтесь нащупать новый путь и сделайте первый шаг без страха.

Космический совет: доверяйте тому, куда ведут вас ветры перемен.

♐ Стрелец

Если что-то не получилось с первого раза, это не означает, что не получится со второго, Стрельцы. Сегодня звезды призывают вас взять себя в руки и приложить больше усилий для исполнения своей мечты. Если вы хотите реализовать какой-то проект на работе, самое время начать это делать. Если давно хотели наладить с кем-то отношения, просто начните диалог. Главное — выберете способ, который вам подходит.

Космический совет: самое время приложить максимум усилий, чтобы исполнить свою мечту.

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♑ Козерог

У вас все получится, Козероги! Счастливый брак, обожающая вас семья, красивый дом, достойная работа, много денег в банке, крепкое здоровье и отличная внешность. Сегодня звезды напоминают вам, что нет открывшимся перед вами возможностям. Не сдерживайтесь в своих мечтах и постарайтесь исполнить какую-нибудь из них прямо сегодня — даже если это что-то незначительное, вы получите правильный настрой.

Космический совет: у вас все получится при правильном настрое.

♒ Водолей

Сегодня вам нужно оградить себя от любой сложной работы, Водолеи. Если сделать это не получится, то беритесь только за те задачи, на решение которых от вас не потребуется массы времени и усилий. Вы успеете разобраться со всеми проблемами в течение недели. А лучшее, что вы можете сделать сейчас, — составить хороший план.

Космический совет: не беритесь сегодня за решение сложных задач.

♊ Рыбы

Рыбы, вы очень чувствительны — прирожденный эмпат, тонко улавливающий эмоции других людей. Учитывая приближающееся полнолуние, на днях вы можете почувствовать, как усиливается ваша чувствительность. В такие периоды важно не забывать заземляться. Найдите время для отдыха и заботы о себе, не отдавайте всю энергию другим. Особенно если речь идет о человеке, который не ответит вам взаимностью, а только воспользуется.

Космический совет: не отдавайте всю свою энергию другим людям.

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