ФРГ передаст комплексы ПВО Польше вместо Украины после инцидента у села Пшеводув

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ФРГ отказалась передавать Patriot Киеву

Фото, видео: Zuma / TASS; 5-tv.ru

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В Киеве очень рассчитывали на поставки и долго вели переговоры, но в Берлине все равно ответили отказом. Не спешит отправлять оружие и Рим.

Европа отказывает Украине в военной помощи. Германия не будет поставлять Незалежной зенитно-ракетные комплексы Patriot. Их передадут Польше.

Для защиты после инцидента с падением украинской ракеты на польской территории. Хотя на поставки очень рассчитывали в Киеве и давно вели об этом переговоры.

Не спешит с поставками и правительство Италии — до конца года никаких решений по новому пакету помощи принимать не будут. Такое заявление сделал министр обороны.

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