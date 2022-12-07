Вице-президента Аргентины признали виновной в деле о коррупции

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Суд приговорил вице-президента Аргентины Киршнер к шести годам тюрьмы по делу о коррупции

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

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Кристину Киршнер приговорили к шести годам лишения свободы.

Вице-президента Аргентины приговорили к шести годам тюрьмы. Кристину Киршнер признали виновной в деле о коррупции. По версии следствия, будучи президентом, Киршнер проворачивала мошеннические схемы. Например, благодаря ей одному бизнесмену удалось получить крупный госзаказ.

Политик назвала вердикт решением судебной мафии. Утверждает, что дело сфабриковано, чтобы помешать ей участвовать в очередной президентской гонке. Помимо лишения свободы ей пожизненно запретили занимать политические должности. Так что баллотироваться на пост лидера страны или сенатора она уже не сможет.

Напомню, в разгар разбирательств — в сентябре — на Киршнер было совершено покушение. На глазах у толпы неизвестный с пистолетом напал на политика. Он направил ствол в лицо и дважды нажал на курок, но оружие не сработало.

 

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Вице-президента Аргентины признали виновной в деле о коррупции

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