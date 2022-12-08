Тотальная русификация: В рекламе могут запретить некириллические алфавиты

Эксперты и участники рынка обсуждают инициативы Госдумы.

Новые российские бренды помогут рекламной сфере. Как ожидают аналитики, в следующем году объемы заказов вырастут примерно на 10% — за счет продвижения отечественных товаров.

Ранее российские компании не интересовались маркетингом и рекламой так активно из-за жесткой конкуренции с западными брендами. Но, как выяснили «Известия», за последнее время на рынок вышли более 700 российских брендов. И все они нуждаются в представлении.

Тотальная русификация коснется и непосредственно самой рекламы — использование алфавитов, созданных не на основе кириллицы, может оказаться под запретом. Радикальные меры, предложенные Госдумой, вызвали жесткое неприятие у бизнеса — ведь все расходы лягут на их плечи.

И, кроме того, не ясно, считать ли вывески, меню и прейскуранты рекламной информацией. Только их замена обойдется предпринимателям в сотни тысяч и даже миллионы рублей.

Правда, кое-где инициативу депутатов уже опередили — и перевод местами неожиданный. Эти вывески точно стоит увидеть. Корреспондент «Известий» Максим Облендер все покажет.

«Like» — в переводе «нравится» — написали по-английски, добавили написанные по-русски «лаки» (те, что для маникюра) и получили название клуба красоты. Еще больше иностранных слов на вывесках и в прейскуранте. Когда здесь узнали, что все это придется переводить на кириллицу — очень расстроились. Заменить все конструкции — это более ста тысяч с салона.

«В нашей вывеске „nail“ и „hair“ написаны на английском языке и изначально эта улица была ориентирована на турпоток, на туристов. Цены в нашем меню тоже на английском, это все подлежит замене. Зарегистрирован у нас только логотип», — пояснила омбудсмен Ассоциации предприятий индустрии красоты Ляля Садыкова.

Зарегистрированных логотипов и брендов изменения не коснутся. А надписи «Сити», «Сэйл», «Бьюти» и прочие по задумке законодателей не станут «Городом», «Распродажей» и «Красотой». Просто будут написаны русским алфавитом.

Практика эта была и раньше. Например, вот по-русски написано «Аптека» и тут же по-русски написано «Дрогери» — что, в общем-то, переводится тоже как «Аптека». Но самое интересное депутаты предлагают внести правки в закон о рекламе. Но вывеска на фасаде рекламой не является, говорят специалисты. Нет цены, названия товара или характеристик. Значит — не реклама.

«Есть такой закон „О русском языке“, и там твердо написано, что в рекламе на территории РФ можно использовать исключительно русский язык. Что надо еще?» — недоумевает профессор Ассоциации коммуникационных агентств России Владимир Евстафьев.

Более того, в тексте нового законопроекта уже нашли много неточностей, разобраться в которых рекламщики не могут.

«В российской рекламной среде преобладают иноязычные элементы. Это вот я прямо отсюда читаю. Это рекламный продукт? Тогда это одно. Это общение рекламистов между собой? Тогда это совершенно другое», — добавил Владимир Евстафьев.

В профессиональном сообществе не возражают, что надо бороться за чистоту языка.

«Ничто не может потерять смысл — односложно перевести какие-то понятия может и нельзя, но мы же говорим о рекламе, правда? Мы же говорим о передаче слов, например англоязычных или китайских, средствами кириллицы. Почему нет? Только об этом», — отметил филолог Сергей Кузнецов.

Авторы законопроекта утверждают: кириллизация надписей не повлечет расходов из федерального бюджета. Все действительно ляжет на плечи бизнеса. И скорее всего, инициативу ждет серьезное сопротивление.

По другому пути пошли в провинциальном Рыбинске под Ярославлем, где все вывески в историческом центре не просто обязали писать на русском, так еще и в едином стиле — под старину. Ребрендинг по-купечески оплатили местные власти и не прогадали.

«Туристов много, их прибавилось, и слава богу. Потому что вывески — это начало. Дальше — люди. Они теперь город узнают по вывеске, а дальше его историю. Это очень радостно, мне, как коренному жителю, это очень приятно», — заявил фолк-музыкант, автор проекта «Музей живой старинной вывески» Митя Кузнецов.

Здесь удалось заменить иностранные слова — повсеместно и без новых законов. Вдобавок, со вкусом, с юмором и так, чтобы продвигало товар. Как и положено рекламе и вывескам.