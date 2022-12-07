В ЛНР заявили о приходе подкрепления к ВСУ в Артемовске

Украинское командование пытается восполнить огромные потери в живой силе на данном направлении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к Артемовску подкрепление для восполнения потерь. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Артемовск отмечено прибытие пополнения для вооруженных формирований Украины», — цитирует его РИА Новости.

По словам Марочко, большую часть новоприбывших сразу отправили в зону непосредственных боевых действий, остальных держат в резерве.

Накануне офицер сообщил, что украинские военные, находящиеся в Артемовске, испытывают нехватку продовольствия и боеприпасов. Об этом свидетельствуют полученные из города кадры, на которых солдаты Незалежной признаются в проблемах со снабжением. По словам Марочко, такие видео говорят об успехах российских сил на артемовском направлении.

Также он сообщил, что в Донбассе возобновились случаи расстрела украинских боевиков военно-полевым трибуналом. Такие прецеденты выявлены в Артемовске, Северске, Кременной и Сватово. Причиной казни становится неподчинение приказам командиров, отметил Марочко.

Он добавил, что украинским офицерам дали добро использовать все средства наказания солдат за неподчинение. Позднее это подтвердил пленный украинский боевик из 113-й отдельной бригады территориальной обороны Александр Лазаренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска перешли в наступление в районе Артемовска.