В ЛНР заявили о приходе подкрепления к ВСУ в Артемовске

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 3 318

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ стянули дополнительные силы в район Артемовска

В ЛНР заявили о приходе подкрепления к ВСУ в Артемовске

Фото: www.globallookpress.com / Diego Herrera

Читайте нас в: Дзен Новости

Украинское командование пытается восполнить огромные потери в живой силе на данном направлении.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают к Артемовску подкрепление для восполнения потерь. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В районе населенного пункта Артемовск отмечено прибытие пополнения для вооруженных формирований Украины», — цитирует его РИА Новости.

По словам Марочко, большую часть новоприбывших сразу отправили в зону непосредственных боевых действий, остальных держат в резерве.

Накануне офицер сообщил, что украинские военные, находящиеся в Артемовске, испытывают нехватку продовольствия и боеприпасов. Об этом свидетельствуют полученные из города кадры, на которых солдаты Незалежной признаются в проблемах со снабжением. По словам Марочко, такие видео говорят об успехах российских сил на артемовском направлении.

Также он сообщил, что в Донбассе возобновились случаи расстрела украинских боевиков военно-полевым трибуналом. Такие прецеденты выявлены в Артемовске, Северске, Кременной и Сватово. Причиной казни становится неподчинение приказам командиров, отметил Марочко.

Он добавил, что украинским офицерам дали добро использовать все средства наказания солдат за неподчинение. Позднее это подтвердил пленный украинский боевик из 113-й отдельной бригады территориальной обороны Александр Лазаренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска перешли в наступление в районе Артемовска.

-9° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
62.91
0.73 66.11
0.59
🧙‍♀ Гороскоп на 7 декабря для всех знаков зодиака

Последние новости

12:26
«Как на пушечное мясо»: украинские пленные заявили о жути и зверствах в ВСУ
12:17
В США заявили, что не помогали Украине наносить удары по России
12:08
Плохой знак: врач объяснил, чем опасен затяжной кашель после ОРВИ
12:04
«Остро нуждается в лечении»: нарколог поставил неутешительный диагноз Зеленскому
11:53
Деньги на тачку: в Петербурге пытаются решить проблему бесплатных парковок
11:48
«У меня свет внутри!» — SHAMAN любит помещения без окон

Сейчас читают

Американцы резко изменили позицию по переговорам России и Украины
"Корейцы нам не нужны": ошарашенную Цой вычеркнули из новогоднего "огонька"
Молдавия и Болгария вывели «Турецкий поток» и «Южный газовый коридор» на максимум
"Мы с сыном осиротели": вдовец Наталии Стешенко написал душераздирающее письмо жене

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео