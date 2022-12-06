Боевики ВСУ начали расстреливать «своих» за отказ выполнять приказы

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 4 563

Такие случаи выявлены сразу в нескольких областях ДНР и ЛНР.

Боевики ВСУ начали расстреливать «своих» за отказ выполнять приказы

Фото: www.globallookpress.com / Dominika Zarzycka

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Тема:
Специальная военная операция России Украинский кризис

В Донбассе возобновились случаи расстрела украинских боевиков военно-полевым трибуналом. Об этом сообщил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко. Он уточнил, что прецеденты выявлены в таких населенных пунктах, как Артемовск, Северск, Кременная и Сватово. А причиной казни назвал неподчинение приказам.

«В рядах вооруженных формирований Украины возобновлена практика казни своих военнослужащих за неподчинение приказам», — заявил агентству ТАСС Марочко.

О действии военно-полевых судов в рядах ВСУ сообщалось еще в середине ноября. По словам Марочко, украинским офицерам дали добро использовать все средства наказания за неподчинение военных. Это позже, 1 декабря, подтвердил пленный украинский боевик из 113-й отдельной бригады территориальной обороны Александр Лазаренко. Он заверил, что в ВСУ солдат пугают пытками, которые им якобы придется вынести со стороны российских военных в случае попадания в плен.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские военные модернизируют машины, превращая их в грозное оружие.

Тема:
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