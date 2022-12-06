«Не хватает продовольствия»: положение ВСУ в Артемовске становится все хуже
В ЛНР считают, что положение ВСУ в Артемовске катастрофическое
Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк
Положение сейчас у ВСУ довольно «специфическое», считает офицер.
Украинские военные, находящиеся в Артемовске (украинское название Бахмут) в ДНР, оказались в сложной ситуации: у них не хватает продовольствия и боеприпасов, сообщил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко ТАСС.
По его словам, вопреки заявлениям украинского командования и самого президента Украины Владимира Зеленского, положение сейчас у ВСУ довольно «специфическое».
«Я бы его назвал даже катастрофическим. Украинские военнослужащие, особенно мобилизованные, испытывают и голод, и холод, и нехватку боеприпасов в районе Артемовска», — заявил Марочко.
Более того, офицер получил видео из Артемовска, на котором военные Украины признаются в проблемах со снабжением. Собственно, именно такие видео и говорят об успехах российских сил на артемовском направлении, заключил Марочко.
24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как в Донбассе возобновились случаи расстрела украинских боевиков военно-полевым трибуналом.
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