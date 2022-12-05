Боль, отек и посинение кожи: как вовремя распознать тромбоз?

Врачи отмечают, что случаи тромбоза участились среди переболевших COVID-19. Но кто еще в зоне риска?

Челябинский врач Дмитрий Тарасов рассказал о том, как распознать тромбоз и кто находится в группе риска. Об этом подробно пишет URA.RU.

По словам медика, в последние полгода-год случаи тромбоза участились из-за коронавируса.

«Вот вроде здоровый человек, переболел ковидом, конечно, ну так кто им не переболел. И вдруг врачи предупреждают — возможен тромбоз. А если недоглядели, то и крайне неприятные исходы», — рассказал Тарасов.

Он отметил, что в группе риска находятся люди с наследственной предрасположенностью, диабетом и ожирением, а также пациенты старше 40 лет, беременные, роженицы и онкобольные.

При этом, отметил Тарасов, повышают риск заболевания сидячий образ жизни, работа на ногах и частые перелеты.

Врач перечислил симптомы, при которых следует обратиться в больницу:

боль, отек, посинение кожи, повышение температуры в конечностях — скорее всего, образовался тромб;

одышка, удушье, страх, кашель с кровью, сильная боль в груди, ощущение потери сознания — возможно, у вас инфаркт миокарда.

«Если пациент обращается в течении 12 часов с момента появления симптомов, врачи вводят препарат, способный растворить тромб. До 48 часов необходимо вмешательство через сосуды сердца: хирург должен вручную открыть суженный или закрытый сосуд», — объяснил Тарасов.

Он порекомендовал регулярно проходить исследования на свертываемость крови и плановые осмотры. Если вы переболели коронавирусом, следует пройти углубленную диспансеризацию через три-шесть месяце после болезни.

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