Жених Семенович подарил ей кольцо за 5 миллионов рублей: «Он станет моим мужем»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 80

Анна Семенович готовится к свадьбе в следующем году

Жених Семенович подарил ей кольцо за 5 миллионов рублей: «Он станет моим мужем»

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Певица призналась, что с партнером для нее очень важна совместимость в сексе.

Певица Анна Семенович готовится к свадьбе в следующем году. О своем избраннике она рассказала в интервью dni.ru.

Звезда призналась, что возлюбленный решил сделать ей дорогой подарок — кольцо за пять миллионов рублей. С изумрудом или желтым сапфиром — звезда пока не определилась.

«Мне нравится, когда мужчина обеспеченный, когда он может делать своей девушке хорошие подарки», — отметила Анна.

Ее жених очень состоятельный человек и, к слову, не молоденький. Семенович не примкнула к ряду тех знаменитостей, которые выбрали себе молодых любовников.

«Хотя для меня главное не возраст, а эмоции. А еще очень важна совместимость в сексе — мне важно, чтобы я горела, когда со мной находится мужчина. В данном случае я надеюсь, что в новом году он станет моим мужем», — призналась знаменитость.

У Семенович было много романов, но до похода в ЗАГС ни один из них не доходил. Певица не теряет надежды, но все же главная ее мечта — наконец, познать материнство.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Семенович раскрыла секрет своего похудения.

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