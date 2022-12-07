Что излучаешь, то и получаешь: гороскоп на полнолуние для всех знаков зодиака

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 186

Гороскоп на полнолуние для всех знаков зодиака

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru

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Тельцам самое время заняться финансами, а Водолеям — обернуться назад.

Сегодня, 8 декабря, последнее полнолуние в этом году. Что от него ждать каждому знаку зодиака?

Советами о том, что делать каждому знаку зодиака в полнолуние, поделилась в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru астролог Ирина Павлюкова.

Овен

Определитесь со своими планами к середине декабря, но начинайте действовать только с с начала 2023 года. Вы добьетесь внушительных результатов. 

Телец 

Сейчас время заняться своей энергией и финансами. Необходимо наладить свой денежный поток. 

Близнецы

Сейчас вам нужно быть осторожными в общении и коммуникации. Постарайтесь не выходить на эмоции и не задевать других. 

Рак

Для вас сейчас время отдыха и уединения. Не стоит расплескивать свою энергию. Продумайте свои планы на будущее. 

Лев

У Львов сейчас энергии через край. Вашу энергию -  да в мирное русло. Хорошо подумайте, чего вы хотите и только тогда начинайте действовать. 

Дева

Сейчас вам необходимо как можно больше действовать, не сидеть на месте. После полнолуния начинайте свою активность, постарайтесь в середине месяца решить все важные вопросы. 

Весы

Время избавиться от всего, что тянет вас назад. Подумайте от чего вы уже давно не получаете удовольствия и постарайтесь убрать это из своей жизни. 

Скорпион

Вы сейчас нуждаетесь в дополнительной поддержке. Не пренебрегайте помощи как эмоциональнальной, так и финансовой. 

Стрелец

Полнолуние находится на вашей оси. Не совершайте необдуманных поступков. Взвесьте все за и против, и только после переходите к действиям.

Козерог

Звезды советуют вам отдохнуть. В последнее время вы думаете только о работе. Время набраться сил и снова идти в бой. 

Водолей

Сейчас вам стоит оглянуться назад, сделать выводы и приступить к работе над ошибками. И запомните:  что излучаешь, то и получаешь. 

Рыбы

Сконцентрируйтесь на себе, на своих желаниях и планах. Продумайте как вы будете идти к своей цели, пропишите список желаний и они обязательно сбудутся в новом году.

Ранее 5-tv.ru рассказал о любовном гороскопе для Водолеев.

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Что излучаешь, то и получаешь: гороскоп на полнолуние для всех знаков зод...

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