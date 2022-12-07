«Гармония или ссора»: на кого точно повлияет полнолуние

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 26

Как сильно полнолуние повлияет на некоторые знаки зодиака

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Например, для Овнов, Львов, Весов и Водолеев это будет благоприятное время.

Завтра, 8 декабря, — последнее полнолуние этого года. О том, на какие именно знаки зодиака это повлияет особенно сильно в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Ирина Павлюкова.

По словам эксперта, для Овнов, Львов, Весов и Водолеев это будет благоприятное время, когда они смогут найти удобный выход из проблемной ситуации.

Также это будет гармоничное время для Раков, Скорпионов и Рыб — они смогут получить поддержку от окружающей среды. Для Близнецов это полнолуние достаточно важное, оно высветит проблемные точки во взаимоотношениях.

«Для Тельцов, Дев и Козерогов это полнолуние может указать на то, что пора отдохнуть и только после вам придут новые силы и удача. А вот для Стрельцов это будет достаточно напряженное полнолуние, вас могут поставить перед выбором, не совершайте необдуманных действий», — заявила астролог.

По мнению эксперта, люди, которые родились в ближайшие дни, особенно чувствительны к полнолунию.

«Но на кого особенно сильно повлияет это полнолуние? На людей, родившихся с 4 по 8 июня, с 6 по 10 сентября, с 6 по 10 декабря. А так же с 4 по 8 марта. И тех, у кого личные планеты, такие как (Солнце, Луна, Венера, Меркурий, Марс) находятся в 15-19 градусе Близнецов, Девы, Стрельца и Рыб», — заключила Ирина Павлюкова.

Ранее астролог рассказала для 5-tv.ru о том, как мы будем себя чувствовать во время «Холодной Луны».

-9° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
62.94
0.03 65.90
-0.21
«Гармония или ссора»: на кого точно повлияет полнолуние

Последние новости

23:07
Экоактивисты пытались сорвать лыжную гонку на Кубке мира
22:58
«Прострелили ноги»: Российские военные рассказали о пытках в украинском плену
22:49
«Гармония или ссора»: на кого точно повлияет полнолуние
22:40
Сертификаты и сувениры: универсальные новогодние подарки для друзей и близких
22:31
Будет самоизоляция? Возможна ли пандемия из-за «свиного» гриппа
22:22
В ТЦ Назрани произошел взрыв газа и пожар

Сейчас читают

Челябинский врач рассказал, что делать при затяжном кашле после ОРВИ
"Был звездой, а стал посмешищем": Кравец возмущена бесстыдными выходками 60-летнего Лепса
Что приготовить на Новый год, чтобы притянуть удачу
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео