Сам себе накрутил: как мы будем себя чувствовать во время «Холодной Луны»

Любое полнолуние подсвечивает то, что есть на самом деле, то что необходимо исправить.

Завтра, 8 декабря — последнее полнолуние этого года. Что ждать нам от этого дня? Как мы будем себя чувствовать и чего лучше избегать? Об этом в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказала астролог Ирина Павлюкова.

«Если в день полнолуния у вас прилив сил и хорошее настроение, значит вы все делаете правильно. Если же вы испытываете грусть, апатию, упадок сил — это значит, что в вашей жизни нужно что-то менять», — рассказывает эксперт.

По ее словам, любое полнолуние подсвечивает нам то, что есть на самом деле, то что необходимо исправить или переделать.

Полнолуние на оси Близнецы — Стрелец поднимет на поверхность такие темы, как: общение, коммуникация, передвижения, учеба, знания, путешествия. Возможно, в ближайшие дни, вы захотите пойти на дополнительное обучение, либо вы захотите поехать в дальнее путешествие? Не стоит торопиться принимать решения.

«В полнолуние есть сильное желание что-то сделать, но лучше этот импульс оставить на потом, потерпите несколько дней, продумайте все за и против и только потом совершайте свой выбор и прилагайте к этому определенные действия», — добавила Павлюкова.

Любое полнолуние раскрывает тему предыдущего новолуния. Поэтому сейчас возможны новые решения для ноябрьских дел.

Например, Луна в Близнецах хоть и приносить легкость, общение, но учитывая тот факт, что она находится в соединении с ретро марсом — это может давать раздражительность, капризность, недовольство. Плюс ко всему ретро-Марс всегда возвращает к прошлым недоделанным делам. Это может касаться обучения, поездок, переговоров.

«Лучше решать сейчас то, что касается ближайших дел. Решения глобальных планов лучше оставить на 2023 год», — говорит астролог.

Луна сейчас находится в квадрате с Нептуном и размывает границы. На таком аспекте вы можете сами себя накручивать, сами создавать себе проблемы и помехи.

«Совет: провести это полнолуние в максимально расслабленном состоянии, медитировать, очищать свой организм, свое пространство, делать различные практики и все важные дела начинать через 2-3 дня после 8 декабря», — заключила Ирина Павлюкова.

Полнолуние — это всегда про очищение. На убывающей Луне самое время для избавления от всего ненужного. Особенно, перед Новым годом!

Ранее 5-tv.ru назвал три знака зодиака, которым повезет в любви в 2023 году.