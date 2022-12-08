Американка словила волну хейта из-за цвета своей собаки

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Зоозащитники требуют забрать животное у хозяйки.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Американка хотела поднять себе рождественское настроение, а в итоге словила огромную волну хейта от своих же сограждан.

Все из-за того, что она перекрасила любимого пса в ярко-зеленый цвет, чтобы тот был похож на Гринча из знаменитого голливудского кино.

Видео с зеленой собакой выложила в соцсети, но к ней в комментарии тут же набежали зоозащитники и потребовали отобрать у нее животное.

Учитывая, что это все происходит в США, их угрозы могут стать реальностью.

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