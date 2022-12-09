Опять помолодела: певица Алсу спустя 23 года перевоплотилась в девочку-подростка

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 92

Певица Алсу перевоплотилась в образ из своего клипа через 23 года

Опять помолодела: певица Алсу спустя 23 года перевоплотилась в девочку-подростка

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Чтобы образ был максимально схож, артистка надела парик со светлыми волосами и заплела косички.

Певица Алсу приятно шокировала публику, повторив спустя 23 года образ девочки-подростка из клипа «Зимний сон». В 1999 году она впервые спела эту песню, которая не только полюбилась зрителю, но и стала визитной карточкой артистки.

«Прошла кастинг на роль певицы Алсу из „Зимнего сада“. Говорят, очень похожа на оригинал», — подписала свежее фото знаменитость.

Алсу повторила образ из популярного клипаАлсу повторила образ из популярного клипа. Instagram* / alsou_a

Для перевоплощения Алсу надела парик со светлыми волосами, заплела косички, надела теплое белое платье с высоким воротником. Образ дополнила плюшевой игрушкой, как и в клипе. Публика отметила, что перевоплощение артистке удалось.

«Ого, какая девочка»;

«Обожаю этот клип»;

«Просто супер», — писали фанаты.

А жена Гарика Мартиросяна Жанна и вовсе в шутку отметила, как она занервничала, увидев новый образ Алсу. И отметила, что перевоплощение было связано со съемками нового фильма.

«Посмотрите, как помолодела Алсу! Раздражает, конечно! Все-таки старая подруга должна оставаться старой!» — пошутила Мартиросян.

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