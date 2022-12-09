Власти США выдали разрешение на содержание единорога

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Иван Обухов
Иван Обухов 7

С такой просьбой к управлению в Лос-Анджелесе обратилась местная девочка.

Власти США выдали разрешение на содержание единорога

Фото: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd

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Американские власти позволили ребенку завести у себя дома единорога. Но только при условии выполнения целого ряда строгих требований, говорится в тексте разрешительной лицензии, выданной Управлением по контролю за животными в калифорнийском округе Лос-Анджелес.

Документ, дающий право на содержание единорога во дворе своего дома, попросила у ведомства девочка по имени Мадлен. Юная американка рассказала, что у нее еще нет питомца, но ей очень хотелось бы получить разрешение заранее.

Директор Марсия Майеда похвалила ребенка за ее «ответственность по отношению к животным». Таким образом, у Мадлен еще нет единорога, но уже есть лицензия, в которой значатся пять требований к его содержанию.

Ведомство настаивает, что уход за единорогом должен соответствовать всем правилам содержания животных, представленным в кодексе округа Лос-Анджелес. Также, хозяин животного обязан гарантировать ему регулярный доступ к солнечному свету, лунным лучам и радуге. Кроме того, единорога нужно кормить арбузом как минимум раз в неделю. Рог животного нужно полировать мягкой тканью каждый месяц.

Любые блестки, используемые на единороге, должны быть нетоксичными и биоразлагаемыми, отмечает управление.

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