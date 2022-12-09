Грабитель ворвался в офис микрозаймов в Петербурге и ушел с фальшивыми купюрами

Нелепое ограбление произошло в центре Петербурга. Преступник зашел в помещение микрофинансовой организации и стал угрожать ножом кассиру. Тот пытался защититься стулом, но деньги все-таки пришлось отдать.

— Давай, открывай сейф!

— Он автоматом открывается, сейчас все отдам. Все. На, возьми.

— Давай!

Но, как выяснилось, кассир просто сыграл роль напуганной жертвы, а сам следовал коварному плану. Грабителю досталось только несколько настоящих купюр (он унес четыре тысячи рублей), а все остальное — муляж.

Возможно, этот офис грабят уже не в первый раз. Так что пачку фальшивок смекалистые сотрудники заготовили заранее. Банкноты из банка приколов лежали в кассе и ждали очередного горе-воришку.