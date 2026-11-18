Путин поздравил КВН с 65-летием и назвал его легендарной передачей

Президент России Владимир Путин 18 ноября назвал Клуб веселых и находчивых легендарной передачей. Поздравительная телеграмма по случаю 65-летия с момента выхода программы была опубликована на сайте Кремля.

«Во многом благодаря такому мощному творческому потенциалу, слаженной работе режиссеров, постановщиков, художников ваша легендарная передача по праву считается настоящим долгожителем на отечественном телевидении», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что за десятилетия КВН вырос из телевизионной программы в масштабное молодежное движение. Оно объединяет участников в России и за рубежом, играет важную роль в студенческой жизни, помогает налаживать общение между вузами и укрепляет международные контакты молодежи.

Президент также отметил вклад основателей клуба, в том числе Александра Маслякова, в создание традиций КВН. Он выразил уверенность, что участники движения будут и дальше развивать их, сохраняя творческую атмосферу и интерес зрителей к игре.

Как появился КВН

Клуб веселых и находчивых появился в 1961 году. Первый выпуск программы вышел в эфир 8 ноября. Передачу придумали журналист Сергей Муратов и режиссер Михаил Яковлев. Идея заключалась в том, чтобы создать телевизионную игру, в которой студенческие команды соревнуются в остроумии и находчивости.

В 1960-е годы КВН быстро набрал популярность. Однако в 1972 году программу закрыли — по официальной версии, из-за отсутствия интереса зрителей. На самом деле причиной стали политические мотивы: некоторые шутки участников казались властям слишком смелыми.

Возрождение КВН состоялось в 1986 году. Инициатором выступил Александр Масляков, который стал бессменным ведущим и руководителем клуба. С тех пор программа вернулась в эфир и превратилась в одно из самых популярных шоу страны. В 1990-е и 2000-е годы КВН пережил новый расцвет: появились Высшая лига, Премьер-лига и другие дивизионы, а команды начали гастролировать по стране и за рубежом.

За более чем полвека КВН воспитал десятки известных артистов, юмористов и телеведущих. Среди них — участники команд «Утомленные солнцем», «Новые армяне», «Сборная Санкт-Петербурга» и многих других. Многие выходцы из клуба построили успешную карьеру на телевидении и в шоу-бизнесе.

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