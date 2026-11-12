Ударной волной от взрыва автомобиля под Санкт-Петербургом задело автобус

О взрыве в Петербурге. Утром на одной из оживленных трасс на воздух взлетел автомобиль. К этой минуте известно об одном погибшем. По данным Следственного комитета, это офицер. Ударной волной задело автобус, в котором находились десятки пассажиров. С места передает корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Прямо на дороге стоит автомобиль. Вернее, то, что от него осталось после взрыва. Это Колпинское шоссе Петербурга, сейчас перекрыто. Пока идут следственные действия, дорога перекрыта. Вообще это место довольно людное. Рядом магазины, жилые дома, кафе, заправка. Это оживленная трасса, ездят автобусы, много машин, особенно в утренний час пик.

Около семи утра машина выезжала со двора. В этот момент и прогремел взрыв. По данным журналистов, за рулем находился полковник 6-й армии ВВС и ПВО. Он погиб на месте.

Предположительно, взрывное устройство было прикреплено под машиной, его привели в действие дистанционно, когда военнослужащий сел в салон и начал движение. Ранним утром местные жители в радиусе нескольких километров услышали мощный взрыв и начали звонить в службы.

— Сразу, как только взырв произошел, встали по привычке. Начали смотреть в окна. И прямо отсюда, с Колпинского, пошел белый дым.

— В семь утра хлопок раздался, собака залаяла. Обычно она не боится громкого шума. А тут прям конкретный хлопок был.

Работники кафе неподалеку в это время готовились сдавать ночную смену.

— Был хлопок, взрыв. Они даже не вышли — боялись.

На десятки метров вокруг разбросаны осколки. Под взрывную волну попал пассажирский автобус. У него выбило окна. В салоне находились больше 30 пассажиров. Предварительно, никто не пострадал.

Этот взрыв уже второй в Петербурге. 27 августа в пятистах метрах от этого места погиб военнослужащий. Взрывное устройство также было заложено под днищем автомобиля.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту убийства военнослужащего. На месте работают взрывотехники. Специалисты прочесывают каждый метр территории, отсматривают камеры наблюдения.

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