Главы стран ЕАЭС впервые за несколько лет проводят саммит в очном формате

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 27

Масштабное мероприятие проходит в эти минуты в Бишкеке.

Главы стран ЕАЭС впервые за несколько лет проводят саммит в очном формате

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Главы стран Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) впервые за несколько лет проводят саммит в очном формате. Известно, что ранее серьезным препятствием для организации масштабных мероприятий была пандемия COVID. Наконец, дела можно решать быстро, оперативно, с личным присутствием лидеров. На этом акцентировал внимание киргизский глава Садыр Жапаров.

«Нам впервые за три года удалось собраться в очном формате, который более эффективен и продуктивен», — подчеркнул Жапаров.

Кроме того, политик добавил, что саммит глав ЕАЭС проходит в очень сложных условиях, условиях экономической турбулентности и постпандемийной ситуации.

«В этих условиях важно делать все необходимое для взаимовыгодного экономического и инвестиционного партнерства между нашими странами», — заключил лидер Киргизии.

Как отмечает EADaily, президент РФ Владимир Путин также участвует в масштабном мероприятии. Оно проходит в Бишкеке. В числе прочих на саммит прибыли и лидер Белоруссии Александр Лукашенко, и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава дипломатии ЕС усомнился в позиции африканцев по России.

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