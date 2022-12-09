Глава дипломатии ЕС усомнился в африканцах: Знают ли они, кто такой Путин?

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Иван Обухов
Иван Обухов 27

Боррель усомнился в искренности поддерживающих Россию африканцев

Глава дипломатии ЕС усомнился в африканцах: Знают ли они, кто такой Путин?

Фото: © РИА Новости / Александр Гальперин

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Жозеп Боррель не верит в искренность африканцев, поддерживающих Россию.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поставил под сомнение тот факт, что африканцы, принимающие участие в акциях поддержки России, делают это искренне. Такое мнение чиновник озвучил в четверг, 8 декабря, на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством.

Европейский бюрократ также подверг сомнению знание африканцев, выступающих в поддержку России, о том, где расположены республики Донбасса и кто такой глава России Владимир Путин.

«Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит свою аудиторию в определенных частях света. <…> Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах [столицы Мали] Бамако, которых показывали телеканалы с плакатом: „Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!“ Это шокирует!» — заявил Боррель.

Глава дипломатии Евросоюза также заметил, что пророссийские позиции озвучивают и в самой Европе.

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