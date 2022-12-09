Байден ушел трогать чужие руки вместо ответа на вопрос про Бута и Грайнер

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 1 205

Американский народ недоволен, что их президент сделал «подарок Москве».

Байден ушел трогать чужие руки вместо ответа на вопрос про Бута и Грайнер

Фото: www.globallookpress.com / Jim LoScalzo - Pool via CNP

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Жители Америки злятся на президента США Джо Байдена из-за неравнозначного, по их мнению, обмена Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер. Русский заключенный в американской тюрьме считался «торговцем смертью», благодаря местным спецслужбам и кинематографистам. Теперь разъяренный народ обвиняет Байдена во всех грехах, но тот, кажется не собирается «объясняться».

Например, после окончания речи, посвященной выделению средств Пенсионному фонду центральных штатов (Central States Pension Fund), журналисты начали выкрикивать вопросы, адресованные лидеру Штатов.

«Господин президент, что вы скажете на двухпартийную критику обмена Грайнер?» — слышались голоса из зала.

Однако американский президент будто не слышал провокационных возгласов, он стал пожимать руки стоящим рядом людям, невзирая на хаус позади себя.

Особенно жителей США расстраивает, что такого «жестокого» преступника обменяли на баскетболистку, которая была задержана в московском аэропорту из-за запрещенных веществ. За Бута нужно было добиваться возвращения Пола Уилана, осужденного в России за шпионаж. Однако Вашингтон сделал «подарок» Москве.

Стоит отметить, что накануне лидер Штатов пообещал добиться возврата Уилана. Он подчеркнул, что вначале американская сторона собиралась обменять на Бута именно его.

Ранее 5-tv.ru сообщал главные новости, касамое обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер.

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