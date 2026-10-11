Выжившую после смертной казни американку Кристу Пайк вернули в тюрьму

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

Адвокаты женщины предупреждали, что из-за тромбоцитоза казнь может обернуться дополнительными страданиями.

Что произошло с Кристой Пайе после неудачной смертной казни

Фото: 5-tv.ru

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ABC News: выжившую после смертной казни американку Кристу Пайк вернули в тюрьму

Американскую заключенную Кристу Пайк, пережившую неудачную попытку казни, перевели обратно в тюрьму в Теннесси. Об этом сообщили журналисты телеканала ABC News со ссылкой на ее адвокатов.

Тридцатого сентября в тюрьме Нэшвилла 50-летней Пайк ввели две дозы смертельной инъекции, однако она осталась жива, хотя исполнители приговора израсходовали семь игл. Женщину срочно госпитализировали. Спасти ее удалось, а менее чем через две недели после инцидента выписали из больницы и вернули в камеру.

По словам адвокатов, во время введения препарата Пайк заявила, что ее рука «кажется, вот-вот разорвется». Защита женщины заранее предупреждала: у нее тромбоцитоз, при котором инъекция может привести к образованию тромбов и дополнительным страданиям во время процедуры исполнения приговора.

После неудачи губернатор штата Билл Ли распорядился провести расследование и отменил еще одну смертную казнь, запланированную на 2026 год.

В 1995 году 18-летняя Криста Пайк заманила 19-летнюю Коллин Слеммер в уединенное место и вместе с сообщниками жестоко убила. Она была убеждена, что жертва пыталась «увести» ее парня Тадариуса Шиппа. Ключевой уликой стал осколок черепа девушки, который Пайк забрала с места преступления и показывала другим.

Суд признал ее виновной и приговорил к высшей мере, что вызвало резонанс, в том числе в связи с юным возрастом убийцы, но решение осталось в силе. Пайк должна была стать первой более чем за 200 лет женщиной, казненной в Теннесси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кузбассе возбудили уголовное дело о диверсии против двоих 15-летних подростков. Они связались в Telegram с неизвестным и за вознаграждение согласились поджечь объект железнодорожной инфраструктуры на перегоне Судженка — Анжерская. Свои действия снимали на видео и отправили заказчику. Расследование продолжается. Ответственность по статье о диверсии наступает с 14 лет и предусматривает длительное лишение свободы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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