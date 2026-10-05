Песков: Россия обсуждает с США возможное сотрудничество в энергетике

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 35 0

Пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать публикацию о возможной связи этих контактов с продажей зарубежных активов «Лукойла».

Фото, видео: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Представители России и США в ходе контактов обсуждают возможность взаимодействия в энергетической сфере. Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В ходе разговоров с американскими визави действительно поднимается тема возможного взаимодействия и сотрудничества в энергетической сфере», — сказал он.

Так Песков ответил на вопрос о публикации The New York Times. В ней утверждалось, что сделка по продаже зарубежных активов «Лукойла» якобы является частью переговоров Москвы и Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине. Конкретно это сообщение пресс-секретарь российского президента комментировать не стал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев выразил готовность принять участие в трехсторонних переговорах с представителями России и США до конца октября. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон поддерживает контакты с обеими сторонами и предложил организовать встречу на техническом уровне. По его словам, украинская сторона уже подтвердила согласие на переговоры в обозначенные сроки.

В Кремле ранее подчеркивали, что Москва заинтересована в достижении мира, а не перемирия. Дмитрий Песков отмечал, что отдельные договоренности не приближают комплексное урегулирование. Президент России Владимир Путин также заявлял о готовности страны к мирным переговорам при условии учета национальных интересов страны и ее народа.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
83.48
0.23 94.32
-0.21
Гороскоп за партой: чему каждый знак зодиака может научить остальных

Последние новости

14:50
Резкая боль спине: названы признаки расслоения аорты
14:40
Звонила бойфренду по 20 раз в день: приезд бабушки закончился семейным скандалом
14:30
Зима пришла: на Урале водители спасают друг друга из снежных ловушек
14:20
Пассажиры задержанного рейса устроили бунт в аэропорту Волгограда
14:12
Коммуналка вдвое дешевле: кто в России имеет право на льготы
14:05
Наобещал Зеленскому сотни миллионов евро: как Мерц спускает деньги Германии на Украину

Сейчас читают

Кто может получить льготы и субсидии на оплату услуг ЖКХ
Не поверите: Ближний Восток дает больше нефти, чем до войны, но у цен есть причина
Первопроходцы и творцы: в чем жизненное предназначение рожденных в июле
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня