Монетка, записка и 12 долек фрукта: психиатр рассказал, как правильно загадать желание на Новый год

Новогодняя ночь — идеальное время для волшебства. Однако пользоваться магией тоже надо уметь.

Чем ближе наступление Нового года, тем теплее на душе. Один из главных обрядов в волшебный праздник — загадать желание. Казалось бы, что в этом сложного? Однако даже эти простые вещи следует делать правильно. Врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич рассказала изданию «Вечерняя Москва», какие тонкости есть в магической задаче.

По словам эксперта, в новогоднюю ночь лучше всего загадать то, о чем человек по-настоящему мечтает. Только так вселенная непременно услышит мольбу просящего.

«Миллионы людей концентрируются в момент, когда бьют куранты. Поскольку просим мы примерно одного и того же: здоровья, достатка, любви, признания, то устремление усиливается в тысячи раз», — объяснила она.

По мнению нарколога, когда слышен первый удар курантов, нужно визуализировать, как загаданное желание улетает в разноцветный коридор и уходит в неизведанную даль. После 12-го удара часов следует представить, что этот порыв возвращается к хозяину в форме небольшого шара того же цвета. Однако это не единственный способ исполнения задуманного.

«Напишите письмо с желаниями, которые хотите реализовать в следующем году. Сверните листочек в трубочку, перевяжите красной ленточкой и положите в мягкий сапожок Деда Мороза. К письму нужно приложить символ того, чем хотите заплатить за воплощение этого желания. Положите под елку, после празднования спрячьте. А через год убедитесь, что задуманное случилось», — рассказала Мисевич.

В том числе есть еще один интересный метод: выпить под бой курантов бокал с шампанским и монеткой внутри. Если просьба связана со здоровьем, то следует скушать 12 долек фрукта, на которого нет аллергии, посоветовала врач.

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