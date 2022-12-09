Ученые предложили устроить Армагеддон, сбросив на Землю огромный астероид

Сбросить астероид в любую точку Земли и оценить масштаб разрушений предлагают создатели нового веб-симулятора. На сайте можно задать координаты конкретного города или места в океане и рассчитать глубину кратера и тротиловый эквивалент взрыва. Также программа покажет количество жертв.

Причем цифра включает не только тех, кого накрыло сразу. Падение астероида вызывает ударную и обратную аэродинамическую волну, пожары, ветры скоростью в полторы тысячи километров в час, а также землетрясения и цунами. Одним словом, Армагеддон. К счастью, в реальности крупные астероиды редко долетают до Земли, а мелкие и вовсе сгорают в стратосфере.