Страшная болезнь — расплата за успех? Таролог объяснила опасный диагноз Селин Дион

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 46

Экстрасенс: Селин Дион возвращается к духовности через болезнь

Фото, видео: www.globallookpress.com / Graham Hughes; 5-tv.ru

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Если человек слишком ушел в материальное, то его возвращают к духовному болезнями.

Певица Селин Дион рассказала, что страдает очень редким и страшным заболеванием. Может ли такая болезнь быть «расплатой» за славу? На эту тему эксклюзивно для 5-tv.ru поговорила экстрасенс Марианна Абравитова.

«Карма работает по-разному, с каждым человеком очень индивидуально и, действительно, где-то это „расплата“ за богатство, за славу, за талант», — говорит эксперт.

Однако иногда болезнь — это благо, которое спасает тебя, добавила Абравитова. Например, если человек слишком ушел в материальное, то его таким образом возвращают к духовному.

«В случае с Дион, карты не показывают, что это расплата за славу или деньги. Это скорее прохождение уроков, духовных уроков, труд души, преодоление, переворот ее личности в сторону духовности», — говорит экстрасенс.

По ее словам, когда всю жизнь находишься на вершине славы, то человек перестает думать о чем-то ином, кроме работы и гастролей.

«Поэтому в этом случае ее просто заземляют, в хорошем смысле слова, чтобы она остановилась. Тут включается труд души — труд борьбы с болезнью и осмысление жизни вообще», — заключила Абравитова.

Напомним, канадская певица Селин Дион может больше никогда не выйти на сцену из-за поразившей ее тяжелой болезни: врачи обнаружили у 54-летней знаменитости синдром мышечной скованности.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, что происходит, если человек не успел сделать что-то при жизни.

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