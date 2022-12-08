Селин Дион больше не сможет петь: чем опасен неизлечимый синдром мышечной скованности

У Селин Дион обнаружили неизлечимое заболевание. Певица рассказала поклонникам о своем состоянии здоровья и отменила европейское турне.

У Селин Дион обнаружили неизлечимое заболевание. Певица рассказала поклонникам о своем состоянии здоровья и отменила европейское турне.

Канадская певица Селин Дион может больше никогда не выйти на сцену из-за поразившей ее тяжелой болезни: врачи обнаружили у 54-летней знаменитости синдром мышечной скованности.

«Уже долгое время у меня серьезные проблемы со здоровьем. Мне диагностировали редкое неврологическое заболевание, которое называется “синдром мышечной скованности”. По статистике им страдает один человек на миллион», – призналась певица.

Исполнительница хита «My Heart Will Go On» страдает от сильных мышечных спазмов, которые мешают ей двигаться и петь. При этом они могут привести к разрывам мышц и переломам. В связи с этим она приостановила концертную деятельность. Однако звезда еще надеется выйти на сцену и порадовать слушателей своим звучным меццо-сопрано, поэтому перенесла шоу на 2024 год.

«Заболевание повлияло на все аспекты моей повседневной жизни. Трудности возникают, даже когда я хожу. Болезнь мешает использовать мои вокальные данные и исполнять песни так, как я привыкла. В связи с этим я не смогу отправиться в тур по Европе в феврале 2023 года. Я привыкла выкладываться на все 100 процентов во время моих выступлений, но мое состояние не позволяет это сделать в данный момент. Я правда надеюсь, что смогу увидеть вас снова», – сообщила она, едва сдерживая слезы.

В настоящий момент Селин Дион планирует посвятить время восстановлению здоровья.

Что такое синдром мышечной скованности

Синдром мышечной скованности (stiff person syndrome), также известный как синдром Мерша-Вольтмана, является редким заболеванием центральной нервной системы неясного происхождения. При СМС (SPS) у пациента наблюдается прогрессирующая ригидность мышц, сопровождаемая болезненными спазмами. Сложнее всего – диагностировать заболевание на ранней стадии. Впервые его описали только в 1956 году.

Внешним признаком заболевания является прямая спина с отведенными плечами и разогнутыми руками и ногами. Кроме того, у людей с таким диагнозом наблюдается угловатая и медленная походка.

Причины возникновения синдрома мышечной скованности и его виды

Болезнь до сих пор плохо изучена, поэтому специалисты не могут до конца четко определить причины ее возникновения.

В медицине различают три типа синдрома мышечной скованности:

Аутоиммунный;

Паранеопластический;

Идиопатический (наследственный).

Аутоиммунный «синдром скованного человека» встречается у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа, а также при других аутоиммунных заболеваниях, включая тиреоидит, пернициозную анемию и витилиго. В этом случае обычно у больного поражены нейроны спинного мозга.

Паранеопластический вариант СМС выявляется у людей с онкологией. Например, при раке легких или молочной железы, а также болезни Ходжкина.

Чаще всего синдром мышечной скованности вызывает ригидность мышц в области туловища и головы. Во время сна напряжение, как правило, ослабевает. По мере прогрессирования синдрома пациенты иногда теряют способность ходить или наклоняться.

Лечение синдрома мышечной скованности

В настоящий момент лекарства против синдрома мышечной скованности не существует. Лечение может только замедлить прогрессирование болезни.

Положение больного осложняется тем, что СМС сложно диагностировать. Для выявления симптомов проводятся исследования на наличие антител, ответом на лекарство диазепам. Этот препарат обладает седативным эффектом, снимающим тревогу и вызывающим сон. Чтобы выявить активность сокращения мотонейронов мышц врачи делают электромиографию (ЭМГ). У больных СМС она высокая даже в состоянии покоя.

При лечении больного с синдромом мышечной скованности в настоящий момент применяется симптоматическая терапия. Ему прописывают диазепам или баклофен, уменьшающие ригидность мышц.

Иногда пациентам прописывают кортикостероиды, которые оказывают значительный положительный эффект, но при этом имеют много побочных долгосрочных эффектов на организм.

Добиться улучшения состояния также помогает внутривенное введение иммуноглобулинов (ВВИГ).

В некоторых случаях больным назначают противоопухолевое средство ритуксимаб или делают обменное переливание плазмы.

Продолжительность жизни у пациентов с таким диагнозом варьируется от 4 до 16 лет.