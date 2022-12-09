Не только СОVID? Что еще диагностировали у 85-летнего Эдуарда Артемьева

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 1 045

У 85-летнего композитора Эдуарда Артемьева диагностировали ковид и порок сердца

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков; 5-tv.ru

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Появились подробности о состоянии здоровья знаменитого композитора, который лег в больницу на плановое обследование.

Стало известно, что композитор Эдуард Артемьев попал в больницу. Его сын Артемий Артемьев раскрыл 5-tv.ru подробности состояния легендарного музыканта, который совсем недавно отпраздновал свой юбилей.

Сын Артемьева отметил, что его 85-летний отец проходит плановое обследование в связи с обострившимися проблемами.

«Дело в том, что у него плановый осмотри — это раз. Потом он давно уже, перед концертом еще надо было посмотреть спину», — объяснил Артемий Артемьев.

Он добавил, что сейчас у пожилого музыканта диагностировали двустороннюю пневмонию, однако точных данных исследования пока нет, поэтому подтверждать или опровергать наличие ковида у больного он пока не может.

«Когда врачи мне предоставят полностью всю информацию уже после тестирования, тогда я уже смогу сказать, что все более менее нормально», — ответил он корреспондентам на вопрос о степени поражения легких отца.

В разговоре он упомянул, что композитор должен был лечь в больницу еще 28 ноября, однако начало лечения пришлось сдвинуть на более поздние даты.

«Все более менее нормально, сейчас у него реабилитационный период будет. Будем заниматься физиотерапией, потом его по спине лечить будут. Пневмония уже не первая редкость, ее уже лечат, в принципе, все идет по плану», — прокомментировал сын музыканта состояние Артемьева.

Источник 5-tv.ru рассказал, что у 85-летнего композитора в больнице обнаружили коронавирус. Недуг был подтвержден с помощью ПЦР-теста. Также у Артемьева, по данным источника, диагностировали порок сердца. Вместе с двусторонней пневмонией у музыканта развивается сердечная недостаточность.

Ранее 5-tv.ru писал, что Эдуард Артемьев отпраздновал свое 85-летие в Кремлевском дворце.

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