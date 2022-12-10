Страховая выплата после пожара в «Мега Химки» будет максимальной в истории России

В подмосковных Химках пожар практически полностью уничтожил гигантский гипермаркет OBI. Сигнал о возгорании поступил рано утром и уже спустя час огнем были охвачено 18 тысяч квадратных метров. В здании взорвались газовые баллоны, банки с краской и аэрозоли. Фасад буквально разорвало на части. Под обломками погиб сотрудник торгового центра.

На месте событий работал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев, у него все подробности.

Руины и пепел, искореженный металл. Пожарные льют воду на то, что раньше было любимым местом для покупок всех, кто занимался ремонтом в Химках.

«Предварительная причина пожара — еще раз могу повторить — это неосторожное обращение и нарушение требований безопасности при проведении сварочных работ», — сказал начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

Вот так это произошло. Беспощадное пламя в течение нескольких минут буквально пожирает огромный магазин. Люди бегут прочь от него. А потом происходит взрыв. В здании в момент катастрофы находилось лишь несколько сотрудников. Все они рассказывают, что именно произошло.

«Я в „Мега“ работаю, полы мою. На улице видел двух человек со сваркой с той стороны крыши. Это была электрическая сварка», — рассказал один из сотрудников торгового комплекса.

Сварка, замыкание, попытка потушить возгорание своими силами, затем вызов пожарных. Любой строительный гипермаркет — это, прежде всего, сосредоточение огромного количества лакокрасочных материалов. Очень горючих и весьма взрывоопасных. Детонация была такой силы, что обломки здания раскидало буквально повсюду. Вот кусок фасада лежит на расстоянии примерно ста метров от эпицентра пожара.

Эвакуацию провели вовремя. Но один охранник все равно погиб. Его убило обломком здания в момент взрыва. Пресс-служба гипермаркета объясняет, как это случилось.

«На месте дежурили двое сотрудников ЧОПа, именно они первыми заметили возгорание. Оба были эвакуированы в числе других сотрудников ТЦ. Однако, по нашим данным, один из них вернулся на парковку за своим автомобилем, в результате чего погиб», — рассказали представители «Мега Химки».

Ущерб от пожара сейчас подсчитывают. Здание и товар были застрахованы.

«В РФ в последнее время было много крупных пожаров, связанных с большими объектами. В том числе с торговыми комплексами. Но, по предварительной оценке, данный пожар относится к категории самых крупных. Скорее всего, убыток будет тоже будет очень большим и превысит максимальную сумму, которую до этого платили российские страховщики. Предварительная оценка — около 20 миллиардов», — рассказал президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев.

Эти 20 миллиардов страховые компании могут потребовать с предполагаемых виновников пожара — фирмы-подрядчика, которая занималась сваркой. Мы проехали по юридическому адресу, который нам подсказали сотрудники гипермаркета. Строительной организации здесь не существует. А вот директор другой фирмы — с похожим названием — говорит, что ничего не знает о пожаре.

«Мне уже звонили. Я, честно говоря, не в курсе. Я пока не включал новости, ничего не могу вам сказать», — ответил мужчина.

Строительные гипермаркеты горели в нашей стране не раз и не два. Это были пожары высокой степени сложности. Не так давно были приняты новые правила, ужесточающие контроль за горючими материалами в этих магазинах. Но любое правило можно нарушить.

«Пожарная нагрузка, под которую изначально проектировался торговый центр, я думаю, не предусматривала нахождение такого объема горючих веществ — растворителей, краски и прочих», — отметил руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победоносцев.

При этом никто не исключает обычный человеческий фактор. В случае с Химками ЧП обошлось без сотен пострадавших и многочисленных жертв, лишь потому что все произошло ранним утром.