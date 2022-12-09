«Корысть и амбиции»: что скрывается за отношениями с большой разницей в возрасте

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Эксклюзив 28

Сексолог: особенности отношений с большой разницей в возрасте просты

Фото, видео: Instagram* / petrosyanevgeny; Instagram* / bruhunova

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Некоторые партнеры могут испытывать к другому только платонические чувства.

Российская пара Евгений Петросян и его молодая жена Татьяна Брухунова при каждом своем появлении на публике вызывает массу сплетен и споров. Особенно всех волнует вопрос их разницы в возрасте.

Анна Котенева, психолог-сексолог, ректор университета сексологии РНСО, рассказала в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru, почему происходит так, что молодые девушки выбирают себе в партнеры мужчину, который годится им в отцы.

«Нас всегда беспокоит вопрос, для чего вообще люди встречаются и создают пару? Чтобы продолжить человеческий род. В подобных ситуациях, когда браки заключаются с разницей в возрасте от 20 до 40 лет, этот вопрос отпадает», — говорит эксперт.

По словам Котеневой, такие пары, зачастую создаются из-за корысти, амбиций. Конечно, может быть и такое, что один партнер испытывает к другому только платонические чувства.

Также, согласно многим исследованиям психологов, человек, не проработавший свои проблемы с матерью или отцом, стремится воссоздать эту динамику в романтических отношениях.

Всегда нужно задаваться вопросом, точно ли речь идет о чувствах или ты пытаешься переиграть свои отношения с отцом или матерью?

Ранее 5-tv.ru рассказал, как молодая жена Петросяна похвасталась фигурой в купальнике.

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