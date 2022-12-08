Молодая жена Петросяна разделась и рассказала, как заставить мозг работать

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 24

Жена юмориста Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала фото в открытом купальнике

Молодая жена Петросяна разделась и рассказала, как заставить мозг работать

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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По мнению Татьяны Брухуновой, мозг должен постоянно и тяжело трудиться, иначе атрофируется.

В лучших традициях так называемой голой философии в социальных сетях молодая жена юмориста Евгения Петросяна поделилась умными мыслями. Не своими, а Татьяны Черниговской — ученого в области теории сознания, нейробиологии и психолингвистики. Под своим фото в открывающем грудь купальнике Татьяна Брухунова объяснила, как заставить человеческий мозг развиваться.

33-летняя супруга 77-летнего артиста позиционирует себя как женщину интеллектуальную, просвещенную в сфере искусства и моды. Но на этот раз она выступила в амплуа главного поставщика мудростей с глубоким декольте Анны Седоковой. Запечатлена Брухунова была на мальдивском пляже — сейчас она наслаждается отдыхом вместе с мужем.

«Если мы ляжем на диван и будем там лежать полгода, то не сможем встать. Если мозг будет читать идиотские журналы, общаться с дураками, слушать легкую бессмысленную музыку и смотреть тупые фильмы, то не на что жаловаться. Мозг должен тяжело работать. Тяжело — ключевое слово», — процитировала звезда Черниговскую.

Татьяна БрухуноваТатьяна Брухунова и Евгений Петросян проводят отпуск на Мальдивах. Instagram* / bruhunova

Пока Брухунова словами ученого призывала поклонников смотреть непонятные спектакли и фильмы и читать сложные книги, мозг у некоторых фолловеров не просто заработал, а закипел. Нечасто жена артиста демонстрирует свои формы. Чаще всего они покрыты несколькими слоями тяжелого люкса. Оказывается, есть на что посмотреть, чему порадоваться, писали фанаты в комментариях.

Но и к комплиментам тренирующая разум Брухунова отнеслась критически. В ответ на оду подтянутому телу, например, заявила — иначе и быть не может, странно в 33 года иметь дряблые бедра. На комментарий о ее везении также сообщила, что с фортуной ее успех не связан. Только с профессионализмом и трудом, разумеется.

Пока Брухунова размышляет об интеллекте и красоте, ее избранника уже хоронят. По словам Евгения Вагановича, какие-то «нелюди» опубликовали в сети видео с оплакивающими его товарищами. Петросян высказал недоумение — он не знает, как реагировать на фейковые новости о собственной смерти. Подумав немного и потренировав мозг, он вспомнил старую примету: раз отправляют на тот свет, жить еще будет долго.

Ранее, писал 5-tv.ru, Татьяна Брухунова рассказала, почему в свободное от ухода за пожилым мужем и сыном Ваганом прячется в ванной.

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