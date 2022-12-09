«Сил совсем нет»: Ляйсан Утяшева пожаловалась на здоровье после слухов о разводе

Знаменитая спортсменка слегла после встречи с мужем.

Спортсменка Ляйсан Утяшева пожаловалась на проблемы со здоровьем. Она рассказала подписчикам в своем Telegram-канале, что ей пришлось отменить все планы и остаться в постели из-за резкого ухудшения состояния.

«Дорогие мои, заболела… сил совсем нет. Не привыкла к такому», — написала она в личном блоге.

Телеведущая отметила, что сейчас болеют многие ее знакомые. Утяшева обратилась к пользователям сети и попросила у них совета, как быстро можно поставить себя на ноги.

Примечательно, что болезнь не успела скосить гимнастку перед их с Павлом Волей годовщиной свадьбы. Пара провела праздник вместе, развеяв все домыслы общественности о распаде семьи. Утяшева прокомментировала слухи об их разводе.

«Читайте по губам: у нас все хорошо!» — заверила спортсменка.

Воля и Утяшева состоят в браке с 2012 года. Несмотря на свое колкое чувство юмора, ведущий никогда не позволяет себе в негативном ключе отзываться и подшучивать над гимнасткой. Пара воспитывает двух совместных детей — сына Роберта и дочь Софию.

Ранее 5-tv.ru писал, как Ляйсан Утяшева относится к ревности и видит ли она в ком-то конкурентку.