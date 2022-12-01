«Мне всегда его мало»: ревнует ли Ляйсан Утяшева Павла Волю

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Рита Миронова
Рита Миронова 56

Ляйсан Утяшева заявила, что не ревнует мужа Павла Волю к другим женщинам

«Мне всегда его мало»: ревнует ли Ляйсан Утяшева Павла Волю

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Ранее российская гимнастка дважды опровергала слухи о разводе с мужем.

Российская гимнастка Ляйсан Утяшева в интервью для aif.ru рассказала, есть ли место ревности в ее супружеской жизни и почему она не ревнует Павла Волю к женщинам.

По словам спортсменки, она слишком уважает мужа и любит себя, чтобы видеть угрозу и соперницу в другой женщине.

«К женщинам — нет, не ревную, я слишком его уважаю и слишком уверена в себе. К работе тоже нет ревности — я им горжусь в работе. А к времени — да. Мне всегда его мало», — призналась Утяшева.

Она рассказала, что все же иногда по вечерам ждет супруга дома и гадает, где же он.

«Полагаю, любая женщина так себя чувствует, я такая же, как вы, как и все, никакая не супервумен», — сказала гимнастка.

По ее мнению, ревность разрушает людей. К слову, Павел Воля тоже уверен в своей жене — он не ревнует ее к коллегам, с которыми Ляйсан может выполнять чересчур откровенные гимнастические поддержки на репетициях.

В сети в последнее время появилось много слухов по поводу развода звездной пары, однако супруги несколько раз официально отрицали это.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева воспитывают двоих детей — сына Роберт и дочь Софию. Влюбленные поженились в ноябре 2012 года. Их отношения можно назвать поистине идеальными.

Ранее 5-tv.ru писал, какие успехи сегодня у сына Павла Воли.

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