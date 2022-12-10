Бывший Волочковой женился на гадалке после искрометного романа с балериной

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 488

Бывший возлюбленный Волочковой женился после разрыва с балериной

Бывший Волочковой женился на гадалке после искрометного романа с балериной

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Неужели банщик так быстро смог забыть знаменитую балерину?

Бывший возлюбленный балерины Анастасии Волочковой неожиданно опубликовал фотографию с собственной свадьбы после недавнего расставания с примой Большого театра. Скандальный роман владельца банного комплекса Сергея Кузнецова и танцовщицы закончился громко, но теперь он нашел замену Волочковой. Кем же стала таинственная избранница предпринимателя?

Сергей показал подписчикам в своей социальной сети фотографию с торжественного мероприятия. 9 декабря он расписался с неизвестной блондинкой в Таганском ЗАГСе.

«Семья», — прокомментировал памятный снимок Кузнецов.

Еще в начале года общественность обсуждала искрометный роман банщика и Волочковой. Артистка балета буквально увела мужчину из-под носа невесты на съемках одного из шоу на федеральном канале, и тут же увезла на Мальдивы. Пара рассказывала публике о любви до гроба и совместных планах на будущее, однако не продержавшись и пары месяцев возлюбленные разбежались.

Инициатор расставания Сергей Кузнецов объяснил, что не смог смириться с позицией Волочковой в вопросе детей.

«Она детей терпеть не может. Это ее же слова. Вот одна из причин нашего расставания. Да, она весомая, но есть еще несколько вещей, которые я пока не озвучивал», — рассказывал мужчина в одном из интервью.

Позже Сергей признался, что артистка балета злоупотребляла алкоголем, поэтому они не смогли ужиться вместе.

Ранее 5-tv.ru писал, что новая пассия Кузнецова как две капли воды похожа на Анастасию Волочкову.

-4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
62.38
-0.19 65.84
0.16
Астролог прояснила, кем были разные знаки зодиака в прошлой жизни

Последние новости

1:13
«Смущалась и переживала»: Ивлеева призналась в чувствах бывшему возлюбленному
0:41
Не забыл этот день: Молочников после развода засыпал Варнаву комплиментами
0:14
Бывший Волочковой женился на гадалке после искрометного романа с балериной
23:47
Петербургские врачи первыми в истории РФ сделали операцию ребенку в утробе матери
23:25
Правительство РФ ввело пошлины в 35% на ряд товаров из недружественных стран
23:13
Военкор «Известий» показал последствия неудачного штурма ВСУ села под Артемовском

Сейчас читают

«Корысть и амбиции»: что скрывается за отношениями с большой разницей в возрасте
Страшная болезнь — расплата за успех? Таролог объяснила опасный диагноз Селин Дион
Молодая жена Петросяна похвасталась формами на новом фото
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Любовный гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2023 видео
Когда выгодно по деньгам брать отпуск в 2023 году — видео
Новый 2023 год — в чем встречать и какой цвет надеть — видео